Bieb Vinkhuizen houdt Afvalvrijdag met tips over reparatie

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de Forum bibliotheek in Vinkhuizen is het morgen (vrijdag) Afvalvrijdag. Tijdens deze vrije inloopmiddag kun je zien hoe je dagelijkse apparaten en spullen weer gereed kunt maken voor de toekomst.

Je kunt binnenlopen tussen 13.00 uur en 15 uur 30. Dan zie je ter plekke hoe eenvoudig het is om je spullen goed te onderhouden, zodat ze langer meegaan en je minder snel iets nieuws hoeft te kopen.

Deskundige vrijwilligers zetten hun jarenlange ervaring met reparaties in, om te laten zien hoe je zelf je spullen kan onderhouden, zoals het ontkalken van je koffiezetapparaat, het onderhoud van je laptop of het opknappen van speelgoed, kleding of je fiets.

Bezoekers krijgen een handige onderhoudskaart met tips mee naar huis. Ook horen ze waar ze in de buurt betrouwbare reparatiehulp kunnen krijgen.