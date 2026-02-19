Bewoners Bloemstraat bezorgd over drukte en overlast in hun straat

foto: Google Streetview

Bewoners van de Bloemstraat maken zich grote zorgen over de woon- en leefsituatie. Die staat volgens hen structureel onder grote druk.

De druk in de straat is volgens de bewoners in de loop van de jaren aanzienlijk toegenomen. Er is onder meer sprake van structureel foutparkeren op stoepen, verkeersonveilige situaties, verminderde bereikbaarheid voor hulpdiensten, geluidsoverlast op het achterterrein, gebrekkige handhaving, toenemende parkeerdruk voor vergunninghouders en een groeiend gevoel van onveiligheid aan de achterzijde van de woningen.

De Bloemstraat is een belangrijke looproute richting binnenstad, UMCG en busstation. Maar de stoep is een onneembare hindernisbaan geworden voor ouderen, slechtzienden en mensen met kinderwagens en in rolstoelen.

De bewoners vinden dat de problemen hun gezondheid, nachtrust en het gevoel van veiligheid aantasten. Ze doen dan ook een klemmend beroep op de politiek om aan de slag te gaan met het verbeteren van hun woon- en leefsituatie. Ze pleiten onder meer voor drie maanden intensieve handhaving.