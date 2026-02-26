Bewoners blij met veranderd plan Travertijnstraat

Eén van de conceptbeelden, waarbij het nog niet gaat om het definitieve plan. Op de voorgrond het voormalige De Vinkenborgh. Illustratie: gemeente Groningen

De bewoners van de Zandsteenlaan zijn blij met het veranderde plan voor de Travertijnstraat in de wijk Vinkhuizen.

In het gebied tussen de Diamantlaan en de Travertijnstraat moeten tussen de 200 en 250 nieuwe woningen komen. Aan de Travertijnstraat werden in eerste instantie blokken van zes bouwlagen gepland, de bewoners wilden liever aan de andere kant van het terrein zes bouwlagen en aan de Travertijnstraat vier bouwlagen. De bewoners aan de zandsteenlaan gingen in gesprek met de gemeente en kregen uiteindelijk gelijk.

De bewoners waren niet tegen woningbouw op die bewuste plek ze realiseerden zich dat die woningen hard nodig zijn i.v.m. het woningtekort.