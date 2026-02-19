BBB presenteert verkiezingsprogramma: ‘Kiek’n wat ken, Doun wat mot’

Vlnr: Donna Ferguson, Wesley Kragt en Olav Eide - Foto via BBB Groningen

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart gepresenteerd. Onder het motto ‘Kiek’n wat ken, Doun wat mot’ zet de partij in op een bestuur dat dichter bij inwoners staat en zich richt op praktische oplossingen.

Het programma staat voor minder bureaucratie en voor meer ruimte voor initiatief. Een andere manier van besturen, vindt lijsttrekker Wesley Kragt: “Met dit programma zorgen wij ervoor dat de gemeente beleid aan de keukentafel maakt en niet aan de tekentafel.”

Investeren in dorpen en wijken

Een belangrijk speerpunt voor de partij is het versterken van de leefbaarheid in dorpen en wijken. De partij wil investeren in voorzieningen zoals dorpshuizen, scholen en sportclubs. Publiek geld moet volgens BBB zichtbaarder worden besteed in buurten en dorpen, in plaats van aan ‘dure rapporten’. Zo moeten ook gelden uit NPG en Nij Begun bijvoorbeeld worden ingezet voor de verduurzaming van scholen.

Wonen

BBB wil daarnaast inzetten op betaalbare woningen, zodat starters, gezinnen en ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. In het verkiezingsprogramma wordt geen concreet aantal te bouwen woningen genoemd. De partij wil de Huisvestingswet uit 2014 inzetten om ervoor te zorgen dat statushouders geen voorrang krijgen bij de toewijzing van woningen.

Verder wil de partij de regels versoepelen voor het splitsen en het delen van woningen. Daarmee wil de BBB ook kamerzoekende studenten in de stad tegemoetkomen.

Energie

De BBB gaat voor een ‘realistische energietransitie’: wel verduurzamen, maar in een tempo en vorm die aansluit bij de praktijk van inwoners. De partij zet in op lokale energieopwekking op daken van woningen en op energieopslag in centrale dorpsbatterijen.

Verwarming moet volgens de BBB plaatsvinden door een combinatie van het gebruik van de warmtepomp en lokaal geproduceerd groen gas door mestvergisting.

Economie

De BBB staat achter een sterke lokale economie. De verordening winkeltijden zou moeten worden aangepast als het aan de partij ligt. Daarnaast zouden de regels voor omgevingsvergunningen aangepast moeten worden, zodat nieuw ondernemerschap gefaciliteerd wordt. Ook moet de reclamebelasting voor ondernemers in de ogen van de BBB op de schop.

Bekijk hier het volledige verkiezingsprogramma. Aanstaande zaterdagmiddag staat de BBB samen met politiek leider van de BBB, Caroline van der Plas, op de Vismarkt om hun verkiezingsprogramma aan inwoners te presenteren.