BBB presenteert kandidatenlijst voor raadsverkiezingen

Vlnr: Donna Ferguson, Wesley Kragt en Olav Eide - Foto via BBB Groningen

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft maandagochtend haar kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen in de gemeente Groningen bekendgemaakt.

De lijst voor de verkiezingen van woensdag 18 maart wordt aangevoerd door lijsttrekker Wesley Kragt (32), leidinggevende in de horeca: “In mijn werk zie ik dagelijks hoe regels en beleid invloed hebben op mensen,” zegt Kragt. “Dat geldt net zo goed voor ondernemers in de stad als voor vrijwilligers en verenigingen in onze dorpen. Die praktijkervaring neem ik mee de raad in.”

Olav Eide (28), media-analist bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, krijgt de tweede plek op de lijst van de BBB. De top drie wordt gecompleteerd door assistent-makelaar Donna Ferguson (55) op plek drie.

“Wij doen dit samen,” benadrukt Kragt. “Op onze lijst staat veel ervaring: in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven en landbouw. Onze kandidaten staan midden in de samenleving en

weten wat er speelt. Dat is precies wat de gemeenteraad nodig heeft.”

De volledige lijst met BBB-kandidaten vind je hieronder: