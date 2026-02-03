Bauke Mollema (39) kondigt aan na dit seizoen te stoppen met wielercarrière

Foto: Rieks Oijnhausen

Dit is het laatste seizoen dat Bauke Mollema professioneel op de fiets stapt. De 39-jarige Groninger kondigde dinsdag via sociale media aan dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen als wielrenner.



Mollema begon met wielrennen bij de Noordelijke Wielervereniging Groningen (NWVG). Op 1 augustus 2006 startte zijn professionele carrière als stagiair bij Löwik Meubelen, waarna hij als volwaardig renner overstapte naar de Rabobank-ploeg. “De tijd vliegt wanneer je plezier hebt!”, schrijft Mollema op zijn Instagram.

Zijn hoogste notering in een grote ronde behaalde hij tijdens de Vuelta a España van 2011, waar hij het brons veroverde. In 2019 werd hij vijfde in de Giro d’Italia en in 2013 eindigde hij als zesde in de Tour de France. Een etappezege in de Ronde van Frankrijk behaalde hij in 2017 en 2018. Van de klassiekers wist hij de Ronde van Lombardije te winnen in 2019 en Clásica San Sebastián in 2016.

Woensdag begint Bauke Mollema in Valencia aan zijn laatste seizoen. Dat doet hij in het tenue van Lidl-Trek, het team van de Duitse budgetsupermarkt waar hij sinds 2023 deel van uitmaakt.