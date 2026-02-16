Basisschool GSV wint kampioenschap schoolschaken

Het kampioenschap in volle gang (foto: Boudewijn Hoogeboom)

Zaterdag 14 februari hebben 138 kinderen gestreden om het schaakkampioenschap voor basisscholen in Groningen. Na negen ronden kon de Groninger Scholenvereniging (GSV) zich de winnaar scholenklassement noemen.

Naast het scholenklassement streden de jonge schakers ook in het individuele klassement. Bij de jongens won Theo Kudernac met 8,5 punten uit negen partijen. Bij de meiden won Lizenoor Roermers met 7 punten uit negen partijen. Beide winnaars komen van het GSV.

Kijk voor de overige winnaars en de volledige uitslag op de website van schaakvereniging Groninger Combinatie.