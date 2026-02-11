Basisbaan aflevering #1: Hoe ontstond deze typisch Groningse vinding?

Basisbaan is een nieuwe, vijfdelige serie die we de komende vijf weken uitzenden op OOG. De basisbaan is een baan voor mensen die meerdere jaren in de bijstand hebben gezeten en alles al geprobeerd hebben om aan een reguliere baan te komen.

In de eerste aflevering kijken we naar het ontstaan van dit instrument om mensen zinvol werk te geven waar ze het minimum loon mee verdienen. We laten zien dat het meer oplevert dan het kost en we bespreken wat er eigenlijk met de basisbaan zou moeten gebeuren.

Basisbaan

Basisbaners doen werk dat goed bij hen past en waarmee ze de leefbaarheid in buurten en wijken verbeteren. De taken die ze uitvoeren zijn speciaal voor hen uitgezocht en ze hoeven niet meer te solliciteren naar een reguliere baan.

De Basisbaan is een typisch Groningse vinding en Groningen is een van de weinige gemeenten in Nederland waar dit middel wordt toegepast om mensen een zinvol leven te geven en te werken aan de Groningse samenleving en de leefbaarheid in de gemeente. Het is de bedoeling dat er dit jaar (2026) in Groningen 250 Basisbaners aan het werk zijn bij overheid- en maatschappelijke organisaties.

