Automobilist rijdt met 130 over de ringweg en raakt rijbewijs kwijt

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 45-jarige automobilist heeft vrijdag zijn rijbewijs moeten inleveren nadat hij met een veel te hoge snelheid over de ringweg raasde. De man werd door de politie geklokt op bijna twee keer de toegestane snelheid.

De man, afkomstig uit de gemeente Groningen, werd betrapt terwijl hij met 130 kilometer per uur reed op een weggedeelte waar een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur geldt. Agenten gaven de bestuurder direct een stopteken. Omdat de overschrijding meer dan 50 kilometer per uur bedroeg, is het rijbewijs ter plekke ingevorderd. De man mag voorlopig geen enkel motorvoertuig meer besturen.

Het rijbewijs is doorgestuurd naar de Officier van Justitie. Deze bepaalt binnen tien dagen of het document voor een periode van twee tot zes maanden, of mogelijk zelfs langer, wordt ingehouden. Naast de inhouding kan de bestuurder rekenen op een geldboete.