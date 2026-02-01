Auto uitgebrand in Indische Buurt

Foto: Weening Fotografie

In de Indische Buurt is in de nacht van zaterdag op zondag een personenauto zwaarbeschadigd geraakt door een brand. Dat meldt nieuwsfotograaf Weening Fotografie.

De melding van de brand kwam rond 03.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Op de Molukkenstraat, ter hoogte van de kruising met de Bataviastraat, bleek brand te woeden in een geparkeerd voertuig. De Groningse brandweer rukte met één tankautospuit uit naar de locatie.

Bij aankomst stond de voorzijde van de auto volledig in brand. Brandweerlieden hadden het vuur met één straal hogedruk snel onder controle. Toch konden zij niet voorkomen dat het voertuig total loss raakte. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend; de politie doet daar momenteel onderzoek naar.