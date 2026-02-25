Auto raakt van de weg op A7 bij Westerbroek

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de A7 ter hoogte van knooppunt Westerbroek is woensdagmiddag een automobilist van de weg geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.10 uur. “Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg op de afrit bij het knooppunt”, vertelt Wind. “De auto kwam in het gras tot stilstand. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Niemand raakte gewond. Ook hoefden er geen rijstroken afgesloten te worden.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.