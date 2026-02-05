Aantal auto-ongelukken in Groningen het sterkst gedaald

Het aantal auto-ongelukken binnen de bebouwde kom in Groningen is fors gedaald. In 2024 ging het om 1376 incidenten, een afname van 13 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

Groningen heeft hiermee de sterkste daling van alle Nederlandse provincies. Landelijk gaat het om een afname van 8,3 procent. Independer onderzocht de cijfers op basis van cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat zowel om ‘gewone’ aanrijdingen als om eenzijdige ongevallen en kop-staartbotsingen.

In de gemeente Groningen gaat het om 9,6 ongevallen per 10 kilometer weg. Daarmee ligt het aantal ongelukken wel fors boven het provinciale gemiddelde van 6,6 ongevallen. In driekwart van de gevallen is er uitsluitend sprake van blikschade.

“Verzekeraars maken een berekening op basis van je postcode om zo het risico op een ongeluk in te kunnen schatten,” zegt verzekeringsagent Michel Ypma van Independer. “Vaak liggen de premies in de wat dichter bevolkte gebieden dan ook hoger dan in de regio’s waar minder mensen wonen. Zo is bijvoorbeeld Friesland gemiddeld bijna 500 euro goedkoper dan Zuid-Holland.”

Ypma legt uit: “Als je zelf schade aan je auto veroorzaakt, wordt dat alleen vergoed met een allrisk-dekking. Veroorzaak je schade bij een ander, dan kun je dat altijd bij je verzekering indienen. Let wel op, bij elke claim verlies je sowieso vijf schadevrije jaren en je bouwt dat jaar niets op. Dit betekent dus jarenlang een hogere premie.”

Het aantal auto-ongelukken is de afgelopen jaren vooral gedaald doordat auto’s veiliger werden, de infrastructuur van de wegen is verbeterd en omdat de maximumsnelheid in de bebouwde kom is gedaald.