Auto in de kreukels tegen kopstuk van vangrail zuidelijke ringweg

Foto: 112 Groningen

Op de afrit van de westelijke ringweg (N370) naar de zuidelijke ringweg (N7) is vrijdagavond een auto vol tegen het kopstuk van een vangrail (een zogenaamde RIMOB) gereden.

Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeluk. De klap voor de inzittenden was fors: beide airbags deden hun werk en de voorzijde van het al kleine autootje werd door de klap nog een paar centimeter korter.

De inzittenden van de auto werden behandeld in een ambulance. Over de ernst van eventueel letsel is niets bekend. Het verkeer op de ringweg had enige hinder door het ongeluk, omdat één rijstrook tijdelijk werd afgesloten.