Auto slaat over de kop op verbindingsweg N370

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagavond op de N370 is een auto op de kop naast de weg terecht gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur. “De automobilist kwam vanaf de oostelijke ringweg, nam de verbindingsweg om op de N370/N46 richting Bedum te rijden”, vertelt Wind. “Op de verbindingsweg ging het door nog onbekende oorzaak was. Door een manoeuvre kwam de auto naast de weg, sloeg over de kop en bleef vervolgens ondersteboven liggen, deels in de bosschages. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar zij konden al snel constateren dat er niemand gewond was geraakt.”

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen en weggesleept. Vanwege het ongeluk was de verbindingsweg een tijdlang afgesloten.