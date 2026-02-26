Arriva verlaagt prijs treinkaartje een tikkeltje

Foto: Rick van der Velde

Arriva verlaagt per 1 maart de prijzen van haar treinkaartjes enigszins. Dat meldt woordvoerder Jacoba Hoeksma van Arriva aan RTV-Noord.

Het vervoerbedrijf verhoogde de prijzen begin dit jaar met 6,52 procent plus 2 cent per kilometer. Daardoor konden de kosten tot maximaal 17 procent oplopen. Arriva erkent tegen RTV Noord dat de prijsstijging toch wel erg hoog was. Daarom besloot de vervoerder, na overleg met de provincies Groningen en Friesland, de prijzen weer een beetje te verlagen.

De prijsstijging van 6,52 procent wordt nu aangepast naar 3,47 procent. Wel blijft de verhoging van 2 cent per kilometer in stand. Wie in januari en februari teveel heeft betaald, krijgt geen compensatie. Wel worden de prijzen van een rit uíterlijk op 1 april opnieuw verlaagd.