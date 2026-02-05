Anna Westerhof lijsttrekker Forum voor Democratie in Groningen

Foto: FvD. Anna Westerhof.

Anna Westerhof wordt de lijsttrekker voor Forum voor Democratie (FvD) in de gemeente Groningen.

De 23-jarige Westerhof studeert geneeskunde en werkt daarnaast in een verpleeghuis.

“Zij maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van wonen en leven in Groningen en over de veiligheid en leefbaarheid in buurten”, aldus FvD over hun lijsttrekker. “Met een nuchtere blik wil zij zich inzetten voor een stad waarin inwoners zich veilig voelen, kunnen rondkomen en met vertrouwen naar de toekomst kijken”.

FvD is nu nog niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Groningen. FvD heeft wel één zetel in de Provinciale Staten.