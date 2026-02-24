Anjet Daanje met ‘De herinnerde soldaat’ op longlist International Booker Prize

Foto: Sisi van Halsema

Het boek De herinnerde soldaat van de in Groningen wonende schrijver Anjet Daanje staat op de longlist van de prestigieuze International Booker Prize. Dat werd dinsdag bekendgemaakt.

Op de longlist van de prijs staan dertien titels. De International Booker Prize is een jaarlijkse onderscheiding voor het beste fictiewerk wereldwijd dat in het Engels is vertaald en in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is uitgegeven. Daanje bracht De herinnerde soldaat oorspronkelijk uit in 2019. De Engelse vertaling is van de hand van David McKay, een vertaler die ruime ervaring heeft met Nederlandstalige literatuur.

Het verhaal

Het boek speelt zich af tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Vlak achter de Belgische frontlinie wordt een ongedeerde soldaat gevonden die aan geheugenverlies lijdt. Hij wordt opgenomen in een gesticht en pas vier jaar na de oorlog vindt hij via een advertentie zijn familie terug. Hij blijkt Amand Coppens te heten, met een vrouw, Julienne, en twee kinderen. Eenmaal ’thuis’ probeert hij zijn identiteit te herstellen, maar naarmate hij meer in zijn nieuwe leven opgaat, wordt hij geteisterd door nachtmerries over de loopgraven.

Shortlist

Op 31 maart wordt de shortlist bekendgemaakt, waarop nog zes van de dertien kanshebbers overblijven. De uiteindelijke winnaar wordt op 19 mei bekendgemaakt. Elk boek op de shortlist levert 5.000 pond op. De winnaar ontvangt 50.000 pond (circa 57.000 euro). Dit bedrag wordt altijd gelijkelijk verdeeld tussen de auteur en de vertaler. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door Banu Mushtaq met haar boek Heart Lamp.

“Als iemand mij dit jaren geleden had voorspeld, dan had ik het absoluut niet geloofd”

Daanje geeft naar aanleiding van het nieuws geen interviews. Ze wil zich graag concentreren op het schrijven van een nieuwe roman. Via haar uitgeverij Passage laat ze weten: “Toen ik De herinnerde soldaat schreef was ik heel blij dat ik, na jaren zoeken, eindelijk een nieuwe uitgeverij (Uitgeverij Passage, red.) had gevonden die mijn romans wilde uitgeven. De eerste maanden na verschijnen werden er iets meer dan honderd exemplaren van verkocht. Maar toen, volkomen onverwacht, belandde de roman op de longlist van de Librisprijs, verscheen er een fantastische recensie in de NRC en werd De herinnerde soldaat tot mijn niet geringe verbazing een bestseller. Mijn volgende roman Het lied van ooievaar en dromedaris werd een nog groter succes. En nu is het al zover dat er van mijn romans 22 vertalingen gaan verschijnen. Als iemand me dit jaren geleden allemaal had voorspeld had ik erom gelachen en het absoluut niet geloofd.”

“Net als bij het verschijnen van De herinnerde soldaat in het Nederlands verwachtte ik niet veel van de vertalingen, het was al een hele ervaring dát ze überhaupt verschenen. Dus dat de The Remembered Soldier nu op de longlist van de International Booker Prize staat, verrast me minstens evenveel als destijds de plek op de longlist van de Librisprijs. Iedere keer denk ik: dit is de grootste eer die ik als schrijver kan krijgen. Maar telkens blijkt er nog weer een stapje hoger te zijn.”

“Het vreemde is dat ik, arrogant genoeg, gewend ben geraakt aan al dat succes, maar het tegelijkertijd nog steeds niet kan geloven. Als ik terugkijk, en de tijd toen ik De herinnerde soldaat schreef, vergelijk met de huidige situatie, voelen de tussenliggende jaren als een absurde, megalomane droom waaruit iemand me ieder moment ruw wakker kan schudden. Dat is alleen nog steeds niet gebeurd.”

Anjet Daanje

Anjet Daanje (Drenthe, 1965) woont in Groningen. Ze heeft de afgelopen jaren met haar boeken meerdere grote prijzen in de wacht sleepte, waaronder de F. Bordewijk-prijs voor De herinnerde soldaat, en in 2023 zowel de prestigieuze Libris Literatuurprijs als de Constantijn Huygensprijs voor haar oeuvre, met name voor Het lied van ooievaar en dromedaris.