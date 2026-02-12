AMOR toernooi trekt 270 deelnemers

Foto: AMOR

In het ACLO Sportcentrum op de Zernike Campus vindt komend weekend voor de 58e keer het AMOR badminton toernooi plaats.

Het toernooi maakt deel uit van het Master Circuit van Badminton Nederland. De organisatie is in handen van de Groninger studentenbadmintonclub AMOR. Ruim 270 spelers gaan strijden om de prijzen in de verschillende categorieën. Dat is een record aantal deelnemers voor het toernooi. Op zaterdagavond is er voor hen een diner en feest georganiseerd.

Het toernooi duurt zaterdag van 09.15 uur tot ongeveer 20.00 uur. Op zondag wordt een uur later gestart. Alle finales vinden zondag plaats tussen 13 uur en 17 uur 30.