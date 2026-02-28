Amateurvoetbal: Groen Geel blijft winnen, opnieuw nederlaag Helpman

Foto Andor Heij: Helpman - Groen Geel

Groen Geel blijft winnen in de derde klasse. Helpman ging voor de derde keer op rij onderuit.

In de tweede klasse werd in dit inhaalweekeinde niet gespeeld. Een klasse lager won koploper Groen Geel zaterdag de uitwedstrijd tegen laagvlieger CEC met 5-0.

Helpman verloor thuis met 1-0 van Hoogezand door een vroeg doelpunt van Julian Fluks. Hoogezand was voor rust veel sterker en kreeg kansen op meer. Zo belandde een bal op de Helpman paal. Na de pauze herstelde Helpman zich wel, maar de ploeg kreeg nauwelijks mogelijkheden. Helpman is achtste in 3R.

Lagere klassen

In 4E zakt Lycurgus steeds verder weg. In en tegen Middelstum werd met 3-0 verloren. De winnaar van de eerste periode staat nu vijfde.

FC Lewenborg heeft de beste papieren voor de tweede periodetitel. Uit werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen de Heracliden. Thomas Bosscher scoorde voor Lewenborg. In de reguliere stand is Lewenborg vierde.

Ook de derby Mamio – Oosterparkers werd 1-1. Oosterparkers is zevende en Mamio achtste.

In 4F verloor Glimmen met 4-0 bij Onstwedder Boys. Glimmen zakte naar de voorlaatste plaats.

In 5F verloor VVK de topper bij en tegen Nieuw Roden: 3-2. Bryan Inge maakte beide doelpunten voor VVK.

Deze klasse moet het verder doen met twaalf clubs. FC Amboina is afgehaakt, omdat het geen fatsoenlijke selectie meer op de been kon brengen. De Assenaren stonden met drie punten voorlaatste.