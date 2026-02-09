Allemaal tegelijk pauze: Werkonderbreking tegen salarisbevriezing bij Belastingtelefoon en DUO in Stad

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Vakbonden FNV, CNV en NCF voerden maandagmiddag actie in het ‘Cruiseschip’ aan de Kempkensberg. Werknemers van de Belastingtelefoon en DUO protesteerden tegen de eenzijdig afgekondigde nullijn voor rijksambtenaren.

Medewerkers van de Belastingtelefoon hielden, in alle kantoren (naast Groningen in Eindhoven, Leeuwarden, Hengelo, Apeldoorn en Heerlen), een uur lang tegelijk pauze Ook een aantal medewerkers van DUO sloot zich bij de actie aan.

FNV liet vorige week al weten dat de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon deze week mogelijk onder druk zou komen te staan door de actie, omdat er niemand meer bereikbaar zou zijn voor bellers van 12.00 uur tot 13.00 uur.

‘Er is maar één oplossing: de nullijn moet van tafel’

De actie is een protest tegen het besluit van de nieuwe coalitie van D66, VVD en CDA om vast te houden aan de aangekondigde ‘nullijn’ van het kabinet. Dat betekent dat het kabinet eenzijdig heeft besloten om de salarissen voor rijksambtenaren voor dit jaar te bevriezen.

Onacceptabel, stelt Jasper de Jong, bestuurder FNV Overheid: “Bij de BelastingTelefoon is de werkdruk structureel hoog. Medewerkers krijgen mondige en vaak geëmotioneerde burgers aan de lijn die direct een beroep doen op hun vakinhoudelijke kennis en beslisruimte. Die verantwoordelijkheid is groot, maar ondersteuning, bezetting en beloning blijven achter. Hierdoor vertrekken ervaren medewerkers, terwijl nieuwe collega’s moeilijk te vinden zijn.”

Het bevriezen van de lonen maakt de problemen alleen maar erger, stelt De Jong: “Daardoor wordt het vrijwel onmogelijk om mensen vast te houden of te werven. Dat leidt tot een nog hogere werkdruk, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger in het gedrang komt.”

Donderdag opnieuw actie

Komende donderdag volgt een tweede, soortgelijke werkonderbreking als die van deze maandag. Ook dan nemen de werknemers van de Belastingtelefoon weer een uur lang allemaal tegelijkertijd pauze. Of ook de DUO-medewerkers zich dan weer aansluiten, is niet bekend.