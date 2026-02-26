Aletta Jacobsprijs voor minister Eleanor Boekholt-O’Sullivan

Beeld: Rijksoverheid

Minister Elanor Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ontvangt op 6 maart de Aletta Jacobsprijs.

De kersverse minister krijgt de prijs uit handen van rector magnificus Jacquelien Scherpen van de Rijksuniversiteit Groningen. De RUG reikt om de twee jaar de prijs uit aan een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van emancipatie. Boekholt-O’Sullivan wist in haar vorige functie als luitenant-generaal bij de Nederlandse Krijgsmacht de aandacht te vestigen op de nog vrouwonvriendelijke kanten van Defensie en zo de cultuur van binnenuit gelijkwaardiger te maken.

Elanor Boekholt-O’Sullivan draagt de prijs op aan vrouwen die onveiligheid of geweld (hebben) ervaren. Ze is de initiatiefnemer van ‘Actie Aletta’, een collegetour langs zestien onderwijsinstellingen die georganiseerd werden naar aanleiding van het ontvangen van de Aletta Jacobsprijs. Burgemeesters, onderzoekers, studenten en experts van Defensie gaan met elkaar in gesprek over hoe vanuit verschillende invalshoeken – zoals recht, zorg en techniek – onveilige situaties en gedrag jegens vrouwen voorkomen kunnen worden.

‘Actie Aletta’ is een initiatief van Defensie in samenwerking met onder andere het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Universiteiten van Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, en de campagne ‘Wij eisen de nacht op’.