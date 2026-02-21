Alerte bewoonster laat samen met politie oplichters in de val lopen: twee aanhoudingen op heterdaad

Foto: 112 Groningen

De politie heeft vrijdag twee personen aangehouden die verdacht worden van oplichting. De personen konden aangehouden worden dankzij een alerte oudere mevrouw.

“Deze mevrouw werd voor de tweede keer benaderd voor een groot geldbedrag”, schrijft de politie op sociale media. “Gelukkig was zij deze keer zo scherp om direct contact met ons op te nemen.” Dankzij de nauwe samenwerking tussen de meldster en de politie konden agenten de twee verdachten op heterdaad aanhouden. Het duo is overgebracht naar het politiebureau en er is een onderzoek gestart. De politie onderzoekt of het duo verantwoordelijk is voor meer van dergelijke oplichtingszaken in de regio.

Als dank voor haar hulp brachten agenten later op de dag dag een bos bloemen bij de mevrouw langs. De politie herhaalt de waarschuwing: “Schroom niet om de politie te bellen bij verdachte situaties. Controleer altijd of u met het juiste bedrijf te maken heeft wanneer zij contact met u opnemen.”

Politieke zorgen

Het incident volgt kort op een debat in de gemeenteraad van afgelopen week, waarin grote zorgen werden geuit over de toename van dit soort praktijken, waaronder oplichting door nepagenten. Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) sprak daar duidelijke woorden: “Het gaat hier om het misbruik maken van welwillende mensen die hun deur opendoen en op zo’n verschrikkelijke manier worden bedot en bedonderd. Het gaat niet alleen om bezit, maar vooral om het gevoel van veiligheid.”

Om de weerbaarheid van inwoners te vergroten, wil de burgemeester de voorlichting intensiveren. “Wat we samen met de politie zouden kunnen doen, is onderzoeken of we in wijkcentra en dorpshuizen kunnen aansluiten bij activiteiten, die daar gehouden worden, om het onderwerp nader toe te lichten”, aldus Kamminga. Ze ziet hierin ook een belangrijke rol weggelegd voor de lokale media om waarschuwingen extra kracht bij te zetten.