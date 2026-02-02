Albert Heijn in Vinkhuizen drie weken dicht vanwege verbouwing

Foto Andor Heij. Albert Heijn

De Albert Heijn aan de Siersteenlaan sluit vanaf zondag 15 februari voor die weken de deuren voor een grote verbouwing. Op 10 maart wordt de vernieuwde supermarkt feestelijk heropend.

De winkel krijgt een nieuwe inrichting en wordt ruimer. Zo wordt het versplein (waar klanten verse producten kunnen kopen) groter en komt er een sushikiosk waar een chef ter plekke sushi en poké bowls bereidt. Verder komen er meer zelfscankassa’s en ook zelfscankassa’s waar je contant kunt betalen.

46 jaar in dienst

De Albert Heijn zit al sinds 1973 in Vinkhuizen: eerst aan de Diamantlaan en vanaf 1997 aan de Siersteenlaan. “Van ons 53-jarige bestaan in Vinkhuizen heeft onze collega Cora 46 jaar meegemaakt. Zo lang werkt ze al in de winkel! Cora krijgt de eer om de vernieuwde supermarkt officieel te openen. Dat gaat ze samen met Jan doen die ook al jaren bekend is bij klanten”, aldus supermarktmanager Robert Visser.

Nabijgelegen Albert Heijn-winkels

Klanten die tijdens de verbouwing toch graag naar de Albert Heijn willen, kunnen terecht bij de andere filialen. De dichtstbijzijnde Albert Heijn-winkels liggen aan de Dierenriemstraat 122 en aan de Eikenlaan 39, en in Hoogkerk aan de Zuiderweg 27.