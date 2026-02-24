Agenten vinden 260 wietplanten op zolder van 42-jarige verdachte in Vinkhuizen

Foto: Politie Groningen-Zuid via Instagram

Agenten hebben dinsdag een hennepkwekerij met zo’n 260 planten gevonden in een woning in Vinkhuizen.

De plantage werd gevonden door een wijkagent, na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Tijdens een doorzoeking troffen agenten op de zolder van de woning circa 259 hennepplantage aan. De 42-jarige verdachte is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Een ruimploeg heeft de kwekerij ontmanteld en vernietigd. Omdat er illegaal stroom werd afgetapt en er met de meterkast was geknoeid, moest ook Enexis naar de woning komen om de elektriciteitsinstallatie in orde te maken.