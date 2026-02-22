Agent lost waarschuwingsschot bij melding van mogelijk schietincident in Paddepoel

Foto via Politie.nl

Een politieagent heeft in de nacht van zaterdag op zondag een waarschuwingsschot gelost in de Hagedisstraat in de wijk Paddepoel. Eén persoon is aangehouden.

Rond 02.30 uur rukten de hulpdiensten met spoed uit naar de wijk na een melding over een mogelijk schietincident. “In de melding werd aangegeven dat er hierbij meerdere personen betrokken zouden zijn”, licht een woordvoerder van de politie toe.

Toen de agenten in de straat arriveerden, zette een van de aanwezigen het direct op een lopen. De politie zette te voet de achtervolging in. Tijdens deze achtervolging zag een agent zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen. Uiteindelijk kon de verdachte worden overmeesterd en aangehouden.

De politie is direct een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van de melding en de rol van de aangehouden persoon. Over de identiteit van de verdachte is op dit moment nog niets bekend.