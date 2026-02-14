“Afvaldumping zijn voor 90 procent te wijten aan gedrag; maatregelen voor aanpak zijn voldoende”

Foto: Arend Jan Wonink

De maatregelen die de gemeente neemt om afvaldumpingen te voorkomen en aan te pakken moeten voldoende zijn. Dat zegt wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer naar aanleiding van recente dumpingen in de wijk Selwerd en bij studentencomplex Xior aan het Reitdiep.

De VVD trok aan de bel na de nieuwe dumpingen. Volgens raadslid Rik Heiner is de maat vol, zeker rondom locaties waar veel studenten wonen.

VVD: “Daders moeten gepakt worden”

“Het is niet de eerste keer dat ik vragen stel over afvaldumpingen”, aldus Heiner. “De toename zit hem vooral bij studentencomplexen. Op het moment dat studenten verhuizen denken ze: die troep, daar moet ik vanaf, ik gooi het gewoon naar buiten, dan ruimt de gemeente het wel op. Dat zien we nu ook in Selwerd. Ondertussen trekken dieren de zakken open en komt de rommel in de natuur terecht.”

Volgens de VVD doet het college te weinig om de daders op te sporen. “Daders geven te vaak de volle containers de schuld. Wij zijn benieuwd wat het college tegen deze dumpingen gaat en kan doen.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren) vraagt zich af of de VVD niet te veel op het straffen focust: “Waarom kiest de partij niet voor iets preventiefs? De VVD is immers geen voorstander van milieustraten.” Heiner weerspreekt dat direct: “Wij zijn juist wel voorstander van milieustraten. Wat ons betreft gaan we de openingstijden van deze straten verruimen, zodat werkende mensen ook in de avonduren en het weekend hun afval kunnen aanbieden.”

Hogere boetes en omgekeerde bewijslast

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer ziet geen reden om het roer volledig om te gooien, maar wijst op recente juridische veranderingen die de gemeente meer slagkracht geven. “Handhaving is één van de middelen. Eén van de dingen die we recent veranderd hebben, is dat we met bestuursdwang kunnen handhaven in plaats van alleen strafrechtelijk. Ook is de bewijslast omgekeerd; de dader moet nu zelf aantonen dat het niet zijn of haar schuld is. Bovendien is de boete verhoogd van 140 naar 240 euro.”

Daarnaast onderzoekt de gemeente de rol van de verhuurders. “Bij complexen zoals Xior kijken we of beheerders hun bewoners wel goed informeren. Zeker bij internationale studenten is de vraag of zij de regels wel kennen.”

Geen sprake van volle containers

De wethouder veegt het argument dat containers vaak vol zouden zitten van tafel. “Wij doen elk jaar een schouw. De constatering is dat 90 tot 92 procent van de dumpingen puur gedrag is. Slechts in 8 procent van de gevallen is er sprake van een volle container of een storing. Bij de locaties in Selwerd en bij Xior waren de containers niet vol en was er geen storing.”

Om dumpingen tijdens verhuismomenten tegen te gaan, kijkt de gemeente naar de inzet van mobiele milieustraten op piektijden. “De inzet is om dumpingen binnen 24 uur te verwijderen om verdere verspreiding te voorkomen. De combinatie van handhaving, communicatie en mobiele stations is volgens ons de juiste weg.”