Aftrap Chinees Nieuwjaar zondag in Forum, met drakendans en pipa

Foto: Rieks Oijnhausen

Forum Groningen en Sportcentrum Bao Trieu trappen komende zondag 22 februari het Chinees Nieuwjaar af. Dat doen ze met een drakendansvoorstelling, demonstraties en kleurrijke tradities.

Het Chinees nieuwjaar is één van de belangrijkste Chinese feestdagen. Bezoekers kunnen op de begane grond van het Forum gratis genieten van het spektakel. Het Chinees Nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival, valt ieder jaar op de tweede nieuwe maan na de kortste dag van het jaar.

Het komende jaar staat in het teken van het Vuur Paard. Dit betekent dat de eigenschappen van het paard (passie, enthousiasme en transformatie) extra versterkt worden. Sportcentrum Bao Trieu laat in het Forum onder andere traditionele dansen tot leven komen, en muziekinstrumenten zoals de Pipa en de Erhu horen.

Een hoogtepunt in het programma is de leeuwendans. Deze kleurrijke dans, uitgevoerd op het ritme van trommels en bekkens, staat symbool voor geluk en voorspoed. Het feest in het Forum duurt zondag van 12.00 tot 13.00 uur.