Aantal studenten aan Rijksuniversiteit Groningen daalt voor vijfde jaar op rij

Het aantal studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Dit blijkt uit de officiële inschrijvingscijfers van Universiteiten van Nederland, de koepelvereniging van Nederlandse universiteiten. Daarmee kent de RUG een daling van 1.200 studenten in vijf jaar.

Bij de bacheloropleidingen liep het aantal studenten terug van 7.192 in 2020 naar 6.012 in 2025. Ook bij de masteropleidingen is sprake van schommelingen. Het aantal ingeschreven masterstudenten daalde van 5.090 in 2021-2022 naar 4.146 in 2024-2025, maar steeg vervolgens licht naar 4.412 in 2025-2026. De daling sluit aan bij prognoses van onder meer DUO, die verwacht dat het aantal studenten aan de RUG de komende vijf jaar met nog eens drieduizend daalt.

De daling bij de bacheloropleidingen sluit aan bij landelijke cijfers: de instroom van Nederlandse bachelorstudenten daalde in 2025 met 3,3 procent en die van internationale bachelorstudenten met 3,6 procent. Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal het totale aantal studenten in de komende tien jaar naar verwachting bijna tien procent verder dalen. Bij bijna alle opleidingsdomeinen is sprake van een daling van de internationale instroom. Alleen in de sectoren techniek en gezondheid is er een lichte stijging.

Volgens voorzitter Caspar van den Berg van Universiteiten van Nederland kan de krimp gevolgen hebben voor wetenschap, innovatie en de economie. Van den Berg is dan ook blij dat het nieuwe kabinet van plan is om meer talent uit het buitenland te willen halen: “Het plan van de nieuwe coalitie voor een talentstrategie biedt een belangrijk aanknopingspunt. In combinatie met de inzet van universiteiten zelf moet die strategie ervoor zorgen dat we voldoende talent hebben voor de wetenschap, innovatie en de arbeidsmarkt.”