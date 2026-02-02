Aantal boetes voor rijden onder invloed in Groningen verdubbeld in tien jaar

Foto via Politie.nl

Het aantal boetes voor rijden onder invloed in Groningen is de afgelopen tien jaar fors gestegen, blijkt uit onderzoek van verzekeringsvergelijker Independer op basis van politiedata. Groningen is en blijft de gemeente waar de meeste benevelde bestuurders worden betrapt.

In 2025 kregen 1.538 mensen in de provincie een boete, een stijging van 108,1 procent ten opzichte van 2016 (739). Gemiddeld werden in 2025 elke dag 131 boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed. Dat zijn er 15 meer per dag dan in 2024 en 60 meer dan in 2016.

De meeste boetes werden uitgedeeld in de gemeente Groningen (552 bekeuringen), gevolgd door Oldambt en Stadskanaal. Groningen ligt ook boven het Nederlands gemiddelde qua aantal boetes voor beschonken en benevelde bestuurders per kilometer weg: waar landelijk slechts 0,33 boetes per kilometer werden uitgedeeld, was dat in Groningen 0,5 boetes per kilometer.