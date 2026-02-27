95 bomen moeten wijken voor nieuwe Gerrit Krolbrug, gemeente wil 186 bomen terug in omgeving

Foto: Boomwachters Groningen

De gemeente Groningen heeft donderdag een kapvergunning verleend voor 95 bomen, die tegen de vlakte moeten voor de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug en de aanpassing van de wegen eromheen.

In totaal ondervinden 128 bomen binnen het projectgebied directe gevolgen van het werk. Van die 128 bomen kunnen er 33 worden verplaatst. De overige 95 bomen moeten worden verwijderd. Ook verdwijnen er 1.885 vierkante meter aan houtopstanden. Daarvoor komt 2.930 vierkante meter nieuwe aanplant terug.

De reden voor de grote hoeveelheid te kappen bomen is grotendeels de hogere doorvaarhoogte voor de nieuwe brug. Daardoor moeten ook de aansluitende wegen (de Korreweg en de Ulgersmaweg) worden opgehoogd. Aan de noordzijde van de brug komt daarnaast een rotonde. Ook wordt ruimte gemaakt voor het herstel van de historische Hunzeloop. Deze ingrepen zorgen samen voor een grote verandering van het gebied rond de brug.

De bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug moet eind dit jaar gaan beginnen. Wanneer de kap begint, hangt af van de planning van de aannemer. Niet alle bomen worden tegelijk gekapt. Voor het kappen is telkens aparte toestemming van de gemeente nodig. Daarnaast mogen inwoners nog bezwaar indienen tegen de verleende vergunning. In het gebied leven beschermde diersoorten, zoals de bunzing en de steenmarter. Tijdens de werkzaamheden gelden daarom speciale regels. Ook worden nestkasten voor vleermuizen geplaatst in bomen die blijven staan, zodat hun verblijfplaatsen behouden blijven.

Voor elke boom die verdwijnt, moet compensatie komen en het verlies aan bladvolume worden vervangen. Dat gebeurt door nieuwe bomen te planten op een andere plek, vooral binnen het gebied rond de nieuwe Gerrit Krolbrug. In totaal worden 186 nieuwe bomen geplant binnen het projectgebied, die samen evenveel ‘bladvolume’ moeten krijgen als de oude bomen. Ook komt er in totaal 2.930 vierkante meter nieuwe aanplant aan houtopstand (struiken en planten) terug.