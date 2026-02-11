60 miljoen euro in kas voor risicovolle projecten

Bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe kunnen vanaf nu financiering aanvragen bij het ‘Fonds Economische Agenda Startkapitaal’ van Nij Begun.

In het fonds zit een bedrag van 60 miljoen euro. Daarmee kan een groot gat in de markt gevuld worden voor veelbelovende maar risicovolle projecten. Het is volgens Nij Begun bedoeld voor ‘innovatieve scale-ups en omvangrijke transitieprojecten in de regio en biedt financieringsmogelijkheden tussen de 2,5 en 25 miljoen euro’.

Ondernemers met grootschalige plannen lopen vaak vast in de financieringsfase. Voor banken is het risico vaak te groot en andere investeerders haken af omdat het project te risicovol is. “Wij financieren niet op basis van zekerheden uit het verleden, maar op basis van potentie voor de toekomst,” zegt kwartiermaker Jacob Klompien van Nij Begun.

Een onafhankelijke commissie toetst de aanvragen aan de voorwaarden voor de economische agenda. De investering moet ook bijdragen aan vijf thema’s: duurzame energie, gezondheid, landbouw, industrie en vrijetijdseconomie. De ingediende plannen moeten direct van start kunnen.

Ondernemers die behoefte hebben aan een kapitaal vanaf 2,5 miljoen euro kunnen zich vanaf nu melden via www.fondsstartkapitaal.nl.