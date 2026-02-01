1H: Velocitas en Be Quick spelen remise en ieder een ‘dramatische helft’

Foto Andor Heij. Velocitas - Be Quick in mistige omstgandigheden

Gemengde gevoelens zaterdag achteraf na de klassieker en topper tussen Velocitas 1897 en Be Quick 1887. Beide teams hadden vrede met de 2-2 eindstand, maar de trainers vonden ook dat er meer ingezeten had.

“We hadden in de eerste helft de wedstrijd naar ons toe moeten trekken en beslissen”, aldus Velocitas coach Robbie Wentink. “In de slotfase hadden we de 2-3 moeten maken”, vond Be Quick trainer Marco Sanders. “Maar we hebben niet kunnen killen”. De trainers gaven een goed beeld van de mistige wedstrijd. Velocitas domineerde in de eerste helft en Be Quick na de pauze.

Voorsprong

De eerste grote kans was voor Be Quick, maar Geertjan Liewes kreeg de bal er na een corner niet in. Een uithaal van Kay Bootsma namens Velocitas zeilde net over de kruising.

Na 13 minuten opende Velocitas de score. Tom Klooster ontfutselde Pim Veltink de bal en bediende met een fraaie pass Jesse Bosgraaf die in de verre hoek raak schoot. Velocitas was nog twee keer dichtbij. Een schot van Tim Sanders vloog via Be Quick keeper Frank Schilstra tegen de paal en een tweede poging van Sanders werd gestopt door Schilstra.

Gelijkmaker

Velocitas was een half uur sterker, maar daarna kwam Be Quick wat beter in de wedstrijd. In de 42e minuut viel een corner in de kluts en Hugo Stoker gaf het beslissende tikje: 1-1.

Snelle goals

Na de pauze leek Velocitas snel de verhoudingen te herstellen. Een schot van Bosgraaf in de 51e minuut werd nog gestopt door Schilstra, maar Sanders knalde de rebound raak.

Vrijwel vanaf de aftrap was het weer 2-2. Robbin van Kooten werd weggestoken. Van Kooten omspeelde Velocitas doelman Feike Spoor en tikte raak.

Ondanks een goede kopkans van Velocitas aanvaller Thomas Bats nam Be Quick het heft in handen. Spoor liet een bal los, maar herstelde zich door de inzet van Patrick Helbig te stoppen. Be Quick dook een paar keer gevaarlijk op in het strafschopgebied van de koploper, maar tot echte kansen kwam het niet meer.

Dramatisch

“Het niveau van de wedstrijd was laag, van beide kanten”, aldus Velocitas trainer Wentink. “Wij waren in de eerste helft bovenliggend met goed de druk er op, maar na een half uur werden de rollen omgedraaid. Ik vond ons in de tweede helft dramatisch. Be Quick zette aardig druk en wij zochten veel te veel de lange bal”.

“Wij waren in de eerste helft dramatisch”, aldus Be Quick trainer Sanders. “Ik vond Velocitas goed. Het was een wonder dat nog voor de pauze de gelijkmaker viel. In de tweede helft hebben wij gedomineerd, op het tegendoelpunt na. Ik denk dat beide teams wel kunnen leven met deze uitslag”.

Velocitas blijft koploper in de eerste klasse H en Be Quick is op zeven verliespunten derde. De lachende derde is LAC Frisia 1883. De ploeg uit Leeuwarden won en heeft nog maar twee punten achterstand op Velocitas.

Velocitas 1897 – Be Quick 1887 2-2. 13. Jesse Bosgraaf 1-0. 42. Hugo Stoker 1-1. 51. Tim Sanders 2-1. 52. Robbin van Kooten 2-2. Scheidsrechter: Milan Rouwenhorst. Toeschouwers: 300.