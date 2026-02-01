1H: Velocitas blijft koploper na winst op GRC, pak slaag voor Be Quick

Foto: Andor Heij. Be Quick - Broekster Boys

Velocitas 1897 blijft koploper in de eerste klasse H. De stadsderby bij GRC Groningen werd zaterdag gewonnen, Be Quick moet pas op de plaats maken na een dikke nederlaag tegen Broekster Boys.

Velocitas won op Corpus den Hoorn met 2-0 van hekkensluiter GRC Groningen. Tim Sanders opende al vlot de score. Een paar minuten voor de pauze bepaalde Thomas Bats de eindstand.

Velocitas houdt door de winst twee punten voorsprong op nummer twee, LAC Frisia 1883. De ploeg uit Leeuwarden won met 4-1 bij ASV Dronten. GRC is met slechts twee punten laatste.

Be Quick fors onderuit

Be Quick haakt bovenin voorlopig af. Thuis werd met 4-0 verloren van middenmoter Broekster Boys. Na zes minuten kreeg doelman Frank Schilstra een bal niet onder controle en Vincent Hoekstra mikte raak. In de 21e minuut schoot Hedger Hoekstra de tweede binnen. Vincent Hoekstra maakte er op slag van rust 3-0 van.

Be Quick kreeg wel een paar kansen via Geertjan Liewes, Yoran Cats en Patrick Helbig, maar Broekster Boys was effectiever. In de 88e minuut rolde een vrije trap van Hedgar Hoekstra na een botsing van Schilstra met een medespeler tergend langzaam het Groninger doel in.

“Broekster Boys was de terechte winnaar”, aldus Be Quick trainer Marco Sanders. “In de duels, in de tackles, het bespelen van de scheidsrechter. In alle facetten van de absolute wil om te winnen waren zij vandaag gewoon beter”. Be Quick blijft derde op tien verliespunten van Velocitas.

Afgelast

De wedstrijd tussen Winsum en Oranje Nassau werd afgelast. De wedstrijd was al verplaatst naar het kunstgras, maar dat veld was door de vorst te glad.