1H: Oranje Nassau verspeelt ruime voorsprong, GRC sprokkelt tweede punt

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - Drachtster Boys

Oranje Nassau verspeelde in de eerste klasse H zaterdag een voorsprong en verloor. GRC Groningen pakte het tweede puntje in deze competitie.

ON verloor thuis met 3-2 van WVV uit Winschoten. Op een mistig sportpark Coendersborg kwam ON via Sven Kesimaat op voorsprong. Voor rust kreeg ON nog een enorme kans. Na de pauze schoot Mart Bloeming een vrije trap via een WVV verdediger in het doel: 2-0.

Daarna ging het fout. Na 79 minuten zorgde Ivar Bruins voor de aansluitingstreffer en in de 88e minuut voor de gelijkmaker. In blessuretijd werd het nog erger voor ON via een vrije trap van Sten Bruins.

ON staat achtste in 1H. GRC Groningen blijft laatste. Maar GRC sprokkelde tegen Drachtster Boys het tweede punt. Jasper Kingma maakte beide doelpunten voor GRC. Jorn Wester maakte de Friese treffers.

