1H: Oranje Nassau verspeelt riante voorsprong, Be Quick loot SVBO

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - Drachtster Boys

Oranje Nassau verspeelde zaterdag in de eerste klasse H een vrijwel zekere overwinning. Uit bij Drachtster Boys werd het 3-3.

ON opende na een half uur de score. Sven Kesimaat kopte een voorzet van Jim de Leeuw binnen. Na 42 minuten werd het 0-2 door De Leeuw. Na rust waren de eerste kansen voor ON en Kesimaat maakte na 72 minuten de 0-3.

Twee minuten later kwam Drachtster Boys terug tot 1-3 via Rolf Dijk. Drachtster Boys geloofde er nog in. Dylan Smit maakte de aansluitingstreffer. In blessuretijd viel tot ontzetting van ON zelfs de 3-3 nog door Jorn Wester. ON staat tiende in 1H.

Koploper Velocitas kwam dit inhaalweekeinde niet in actie. Nummer drie Be Quick en hekkensluiter GRC Groningen speelden dinsdag al tegen elkaar. Het werd 4-0 voor Be Quick.

Beker

Be Quick weet ook wie de tegenstander is in de noordelijke districtsbeker voor een plek in de halve finale. Dat is SVBO, dat in de oostelijke eerste klasse speelt. Be Quick speelt thuis. De winnaar van dit duel verzekert zich van een plek in de ‘grote’ KNVB beker.