Zwembad Ten Boer zoekt bestuursleden en lifeguards om deuren volledig open te kunnen houden

Foto: zwembad De Blinkerd / Ten Boer

Er kan komende zomer sowieso gezwommen worden in zwembad De Blinkerd in Ten Boer, maar wellicht niet op elk moment. Het zwembad is op zoek naar nieuwe bestuursleden, vrijwilligers en lifeguards. Komende vrijdag 9 januari vindt er een informatieavond plaats in het dorp.

“Tien jaar geleden is er een vrijwillig bestuur opgestaan dat het zwembad is gaan runnen”, vertelt John Huisinga. “De toenmalige gemeente Ten Boer verkeerde in geldnood en koos ervoor om het zwembad af te stoten. Vrijwillige bestuursleden hebben er de afgelopen tien jaar voor gezorgd dat het zwembad er spik en span bij ligt. Maar na tien jaar hebben verschillende bestuursleden aangegeven te willen stoppen. Zelf kies ik daar ook voor. Ik vervul nu de functie van penningmeester en gelukkig hebben we hiervoor een vervanger kunnen vinden. Deze persoon wordt op dit moment ingewerkt.”

Er zijn echter nog twee posities vacant: “Zo zoeken we een nieuwe voorzitter. Als voorzitter ben je bereid je in te zetten voor het bestuur en zit je ongeveer twaalf vergaderingen per jaar voor. Daarnaast zorg je voor het vier-ogenprincipe bij de financiën. Ook zoeken we een bestuurslid dat zich bezighoudt met sociale media. We vinden het belangrijk om goed zichtbaar te zijn op bijvoorbeeld Instagram en Facebook. Ook zorgt deze persoon ervoor dat de informatie op de website actueel en up-to-date blijft.”

Lifeguards

Men is ook op zoek naar lifeguards. “Ik denk dat dit probleem landelijk speelt. Het is echt zoeken naar personen die in staat zijn om toezicht te houden bij het zwembad. De planning rondkrijgen is moeilijk. De afgelopen jaren hebben we een beroep kunnen doen op studenten, maar als die eenmaal afgestudeerd zijn, verlaten ze vaak Groningen om elders in het land aan het werk te gaan. Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar bijvoorbeeld studenten of parttimers die het leuk vinden om toezicht te houden. Om dit te kunnen doen, moet je beschikken over zwemvaardigheids- en een ehbo-diploma.”

Komende vrijdag vindt er in het dorpshuis in Ten Boer een informatieavond plaats. “We willen een avond organiseren waarbij mensen die nieuwsgierig zijn in contact kunnen komen met de mensen die het werk al doen; dat ze het gesprek aangaan. Waar bestaan de werkzaamheden uit? Wat kun je verwachten? En we willen laten zien wat voor organisatie we zijn.” Hoeveel lifeguards er gezocht worden, is afhankelijk van de beschikbaarheid, zegt Huisinga: “Als iemand 24 uur per week beschikbaar is, biedt dat veel mogelijkheden in vergelijking met iemand die acht uur beschikbaar is. In dat laatste geval zoeken we meer mensen. Daarnaast zoeken we ook vrijwilligers voor kassadiensten en de kaartverkoop.”

“Het komt altijd goed”

Volgens Huisinga hoeven we ons geen zorgen te maken dat het zwembad komend seizoen gesloten blijft: “In Ten Boer komt het altijd goed, linksom of rechtsom. Het nieuwe seizoen begint op 1 mei en duurt tot eind augustus. Mochten we niet genoeg mensen vinden, dan zou het kunnen dat we minder vaak open zijn, bijvoorbeeld nog drie dagen in de week, of dat we een deel van de dag sluiten.”

De informatieavond begint vrijdag om 19.00 uur in het dorpshuis aan de Sportlaan 2 in Ten Boer. Meer informatie is te vinden op de website van het zwembad.

Twee jaar geleden maakte verslaggever Sientje van Schie een reportage over het zwembad: