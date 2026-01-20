Zorgen over activiteit rond omstreden gebedsgenezer in Stad: ‘Organisatie wil zieken genezen op straat’

Foto: Frontrunners Ministries via Instagram

De fractie van D66 in de gemeenteraad maakt zich zorgen over een aangekondigd bezoek van de organisatie Frontrunners Ministries aan Groningen. De fractie wil dat het gemeentebestuur strenge voorwaarden oplegt aan het kerkgenoodschap, waarvan de voorganger in het verleden claimde onder meer kanker, slechthorendheid en homoseksualiteit te kunnen genezen.

Aanleiding voor de zorgen van D66-raadslid Vincent Boswijk is de recente arrestatie van gebedsgenezer Tom de Wal, voorganger van het kerkgenoodschap. Hij werd tien dagen geleden gearresteerd in Tilburg tijdens een gebedsdienst op straat, waarvoor hij geen vergunning had. De Wal is omstreden vanwege uitspraken en claims uit het verleden. Hij suggereerde destijdens onder meer dat mensen via gebed genezen kunnen worden van onder meer kanker, slechthorendheid en homoseksualiteit.

In Groningen is Frontrunners actief met de zogenaamde ‘Soulwinners School’, waar (potientiële) aanhangers op straat worden getrained op onder meer bidden voor zieke mensen. Maar de organisatie noemt het zelfs het ‘genezen van zieken op straat’. Op zaterdag 31 januari staat daarbij een zogenoemd ‘outreachmoment’gepland op de Grote Markt, waarmee de organisatie nieuwe deelnemers wil werven voor onder meer de trainingen.

“D66 vindt dergelijke uitingen in het openbaar ongewenst. De claims en openbare activiteiten van Frontrunners in Groningen zijn zorgelijk.”, aldus Boswijk. “Zogenaamde gebedsgenezing, onder andere van homoseksualiteit, gaat tegen alles in waar D66 voor staat. Namelijk de vrijheid om zichtbaar en veilig te mogen zijn wie je bent. ”

Howel D66 tegelijk ziet dat er terecht discussie over de arrestatie van De Wal, onder meer omdat de vraag heerst of zijn activiteiten vallen onder de vrijheid van godsdienst, moet het college toch een vinger aan de pols houden, vindt Boswijk. D66 vraagt zich af wat het college kan doen om, als dat nodig is, duidelijke voorwaarden te stellen of beperkingen op te

leggen aan de openbare activiteiten van Frontrunners in Stad.