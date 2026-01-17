“Zondag grijs en kouder, komende week serieuze poging van Koning Winter om land in te trekken”

Foto: Erick Bakker

De winter klopt de komende dagen voorzichtig op de deur. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het in de nieuwe week elke dag wat kouder, waarbij aan het einde van de week zich een serieuze poging aandient dat Koning Winter ons land intrekt.

“In de ochtend is er nog kans op mist”, vertelt Kamphuis. “Overdag kan de mist en nevel lang blijven hangen. Ook hebben we te maken met laaghangende bewolking. Het zonnetje gaat het wel proberen, maar het wordt een heel lastig verhaal. De temperatuur doet in vergelijking met zaterdag ook een stap terug: het wordt een graad of vijf. Er zal weinig wind staan. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur tot rond of iets onder het vriespunt.”

“Op maandag beginnen we de nieuwe week nog met maximumtemperaturen die rond 6 graden liggen, maar daarna wordt het iedere dag een graadje kouder. Het blijft droog. In de nachten gaat het in eerste instantie licht vriezen. En dan is het wachten, tegen het einde van de week, op een serieuze nieuwe poging van Koning Winter om ons land binnen te treden.”