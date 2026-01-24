‘Zondag bewolkt en guur, komende dagen kans op winterse neerslag’

Foto: Joris van Tweel

Het is de komende dagen koud. In de nachten ligt de temperatuur onder het vriespunt, overdag rond of er net wat boven.

Zondag begint de dag met de kans op mist. Overdag is het bewolkt. Wellicht dat zo nu en dan de zon zich even laat zien. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting wordt het 1 graad boven nul, maar door de oostenwind voelt het veel kouder aan. In de nacht naar maandag blijft het bewolkt en ligt de temperatuur rond het vriespunt.

Op maandag is het opnieuw bewolkt. Bij een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richting wordt het 0 of 1 graden. In de middag is er kans op wat sneeuw of ijzel. Op dinsdag blijft het droog. Zo nu en dan kan de zon even tevoorschijn komen. Dan wordt het 1 of 2 graden. Op woensdag is er een nieuwe sneeuwkans. Bij temperaturen rond 0 graden trekken er in de ochtend en in de middag buien over, waarbij de neerslag mogelijk als sneeuw kan gaan vallen.