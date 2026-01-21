Zon tussen de wolken en kans op een sneeuwbuitje: koude dagen tot en met het weekend

Foto: Joris van Tweel

Met een zonnetje tussen de wolken wordt het de komende dagen een stuk kouder dan deze woensdag. De temperatuur schommelt overdag rond het vriespunt overdag en kuikelt in de nacht naar een paar graden vorst. Ook drijven er weer wat sneeuwbuitjes onze kant op, maar die lijken vooralsnog bij lange na niet op die van eerder deze maand.

Door Johan Kamphuis

Donderdag zijn er flinke zonnige perioden, met daarnaast af en toe wat wolkenvelden. Het blijft droog en de maximumtemperatuur schommelt rond het vriespunt. Door een matige oostenwind (windkracht 4) voelt het kouder aan.

In de nacht naar vrijdag gaat 2 tot 4 graden vriezen en zijn er opklaringen, maar neemt later in de nacht de bewolking toe met kans op een lichte sneeuwbui. Vrijdag ovcerdag is er eerst bewolking, maar later schijnt de zon geregeld. Het wordt rond nul graden en door de matige tot soms vrij krachtige wind uit het oosten tot zuidoosten voelt het opnieuw kouder aan.

Tijdens het weekend blijft het veelal droog, al zou er zaterdagavond een gebiedje met wat sneeuw kunnen doordringen tot onze omgeving. Af en toe schijnt de zon maar wolken hebben de overhand. Overdag schommelt de temperatuur rond het vriespunt, in de nachten vriest het 2 tot 3 graden. Dat alles bij een afnemende wind uit het noordoosten.

