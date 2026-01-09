Zeventig medewerkers slapen in Martini Ziekenhuis door winterweer

Foto: Martini Ziekenhuis (via Instagram)

Door de winterse omstandigheden hebben zeventig medewerkers van het Martini Ziekenhuis de nacht van donderdag op vrijdag in het ziekenhuis doorgebracht. De medewerkers werden daarna getrakteerd op een ontbijtje.

De medewerkers sliepen om verschillende redenen in het ziekenhuis. Sommigen konden donderdag niet meer veilig naar huis, anderen kwamen uit voorzorg eerder naar het ziekenhuis vanwege een vroege dienst op vrijdag. Onder hen waren artsen, verpleegkundigen, schoonmakers en medewerkers van de receptie.

Een deel van het personeel sliep in speciale kamers die bedoeld zijn voor medewerkers die dienst hebben. Ook op andere afdelingen, zoals dagafdelingen, werden bedden neergezet om iedereen een slaapplek te geven.

Volgens het ziekenhuis verliep de overnachting goed. Medewerkers ondersteunden elkaar en zorgden samen dat het werk door kon gaan. Vrijdagochtend kregen de medewerkers een ontbijt aangeboden als dank voor hun inzet. Daarbij was ook een cameraploeg aanwezig van het televisieprogramma 1Vandaag.