Zevenhonderd ‘Lieve Briefjes’ van schoolkinderen voor patiënten Martini Ziekenhuis

Foto: Martini Ziekenhuis

Ruim 700 basisschoolleerlingen uit Noord-Nederland schreven deze weeks iets liefs op een kaartjes voor patiënten van het Martini Ziekenhuis. Dat deden ze in het kader van de Week van de Lieve briefjes, de week waarin iedereen wordt opgeroepen iets liefs te schrijven voor een ander.

Op initiatief van de gemeente Groningen kregen alle basisscholen in de gemeente een oproep om samen Lieve Briefjes te schrijven voor het Martini Ziekenhuis. Die oproep kwam ook bij andere scholen in Noord-Nederland terecht. De deelnemende scholen1 schreven zo ruim zevenhonderd ‘Lieve Briefjes’ aan de patiënten. De Lieve Briefjes-postbode stond daarom met een enorme postzak voor de deur.

De Week van de Lieve Briefjes is een initiatief van stichting BuitengewoonZijn.NU en Puuridee, met steun van onder meer de Gemeente Groningen en vrijwilligers die de kaartjes verspreiden. Alle organisaties werken belangeloos mee. Het doel van de actieweek is mensen met elkaar te verbinden. De speciaal voor deze week ontwikkelde Lieve Briefjes (ansichtkaartjes) zijn gratis af te halen op verschillende plekken in Nederland. De kaartjes zijn verkrijgbaar bij bibliotheken, welzijnsinstellingen, buurthuizen, supermarkten en vele andere locaties. Een kaart met afhaalpunten is te vinden op de website van de Week van de Lieve Briefjes.

1Scholen die kaartjes stuurden aan het Martini Ziekenhuis zijn de Boerhaveschool, Basisschool De Triangel, De Tweemaster, CBS De Borg, IKC Schuilingsoord, OBS de Braskorf, het Gomarus College Leeuwarden, OBS Wereldwijs en SBO De Sterren (Hoogezand).