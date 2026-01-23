Zaterdag lichte ijzel of sneeuw, temperatuur blijft begin komende week rond vriespunt

Foto: Joris va Tweel

De komende dagen in Groningen blijven grijs en koud. Vooral zaterdagnacht en -ochtend is er kans op gladheid door lichte ijzel of sneeuw. De temperatuur wil maar niet stijgen van het vriespunt en pas in de tweede helft van volgende week zou het kwik wat van het nulpunt kunnen wegtrekken.

Door Johan Kamphuis

Het is zaterdag bewolkt en er kan af en toe wat lichte ijzel of sneeuw vallen. De neerslaghoeveelheden blijven beperkt en het zwaartepunt van deze neerslag ligt ten oosten en noordoosten van de Stad. De temperatuur schommelt rond het vriespunt bij een matige oostenwind.

In de nacht naar zondag daalt het kwik to -2 of -3 graden. Zondag overdag is er veel bewolking, al schijnt de zon af en toe en blijft het droog. De maximumtemperatuur schommelt rond het vriespunt bij een matige oostenwind. In de nacht naar maandag blijft de temperatuur steken

Dinsdag wordt een volgende aanval van zachte lucht ingezet en gaat het sneeuwen, waarschijnlijk later op de dag of pas in de avond. Nog altijd zit er weinig beweging in de temperatuur en schommelt het kwik rond het vriespunt. De tweede helft van de week gaat de temperatuur langzaam een paar graden oplopen.