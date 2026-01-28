Zachter weer in aantocht, maar tot het weekend blijft het vriezen

Foto: Joris van Tweel

Voor wie een hekel heeft aan kou en sneeuw is het voorlopig nog even kleumen. Maar voor hen gloort er wel een klein sprankje hoop: komend weekend gaan de allerscherpste kantjes van het winterweer af.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is er veel bewolking en wordt het rond 0 graden bij een matige oostenwind. In de nacht naar vrijdag vriest het 1 of 2 graden. Ook vrijdag is het overwegend bewolkt, maar wel droog bij een maximumtemperatuur rond het vriespunt.

In de nacht naar zaterdag zijn er weinig veranderingen, maar zaterdag overdag bereikt ons wat zachtere lucht. Het kwik loopt dan op naar 1 of 2 graden. Het blijft droog en later op de dag kan de zon zelfs geregeld schijnen. In de nacht zakt de temperatuur nog wel tot rond of iets boven nul. Zondag is er weer veel bewolking. Het blijft wel droog en ook dan ligt het kwik enkele graden boven het vriespunt.

