Wordt de huismus weer koning van de Groningse tuin? Dit weekend is de Nationale Tuinvogeltelling

Wordt de huismus, de koolmees of toch een andere vogel dit weekend het vaakst geteld in de gemeente Groningen? Tijdens de 23ste editie van de Nationale Tuinvogeltelling wordt het antwoord op die vraag gezocht.

Jaarlijks doen er landelijk zo’n 100.000 deelnemers aan de telling mee, waarmee het het grootste burgeronderzoek van het land is. Iedereen kan meedoen. Het principe is simpel: tel op één van de weekenddagen gedurende een half uur de vogels in je tuin of op je balkon. Vogels die overvliegen, tellen niet mee, en ook de koolmees in de tuin van de buren blijft buiten de statistieken. Om dubbeltellingen te voorkomen, geef je alleen het hoogste aantal van een soort door die je gelijktijdig hebt gezien. Zie je dus eerst twee huismussen en een kwartier later zeven? Dan geef je zeven door.

Tips voor tellers

De resultaten van je telling kun je doorgeven via de website tuinvogeltelling.nl. Op deze site vind je ook handige hulpmiddelen om vogelsoorten te herkennen en tips om je tuin aantrekkelijker te maken voor vogels, bijvoorbeeld door het aanbieden van de juiste voeding of beschutting.

De huismus op de ‘rode lijst’

Sinds de eerste telling in 2001 voert de huismus vrijwel elk jaar de ranglijst aan, maar schijn bedriegt. Het gaat namelijk niet goed met deze vogel; sinds 1975 is het aantal huismussen in ons land meer dan gehalveerd. De situatie is inmiddels zo ernstig dat de soort als ‘kwetsbaar’ op de rode lijst staat.

Er zijn verschillende oorzaken voor deze daling. Moderne woningen hebben nauwelijks nog kieren of spleten waarin mussen kunnen nestelen, en door grootschalige isolatie verdwijnen broedplekken vaak onbedoeld. Daarnaast speelt de ‘verstening’ van tuinen een grote rol: in een betegelde tuin is voor vogels nauwelijks voedsel te vinden.

De resultaten in Groningen

Vorig jaar telden ongeveer 105.000 deelnemers samen bijna 1,5 miljoen vogels. Landelijk was de huismus de onbetwiste winnaar, gevolgd door de koolmees en de pimpelmees op respectievelijk de tweede en derde plaats.

In de gemeente Groningen was de top drie identiek: de huismus werd 12.370 keer gezien, de koolmees 7.791 keer en de pimpelmees 4.983 keer. De verzamelde gegevens van dit weekend worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek om de vogelstand in Nederland beter te kunnen beschermen.

Meer informatie vind je op deze website.