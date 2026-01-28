Woningen in ‘rijkeluisbubbels’ ombouwen naar betaalbare huurhuizen? Stadhuis ziet het niet zitten

Foto Andor Heij

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen ziet zonder meer heil in grote delen van het ‘Plan Noord-Zuid’ van de SP en ChristenUnie, waarin wordt gevraagd om actievespreiding van sociale huurwoningen richting het zuiden van Stad. Maar woningen opkopen en ombouwen naar sociale huurwoningen gaat het college een stap te ver.

Dat blijkt uit een preadvies aan de gemeenteraad over het initiatiefvoorstel van de twee partijen. De twee raadsfracties pleitten daarin voor meer sociale huur in de zuidelijke, rijkere wijken van Groningen en in de dorpen ten zuiden van de stad. Daarin stelden de twee fracties onder meer voor om sociale huur die in het noorden verdwijnt, voortaan aan te vullen met nieuwe sociale woningen in het zuiden.

De gemeente zou daarvoor, samen met corporaties, onder meer woningen moeten opkopen in wijken en dorpen waar nu weinig sociale huur is, zodat deze kunnen worden toegevoegd aan het betaalbare aanbod.

‘Geen harde koppeling tussen Noord en Zuid’

Volgens het college is de spreiding van sociale huurwoningen nu al een doelstelling binnen het bestaande woonbeleid en daarom al ingezet op extra sociale huur in het zuiden en in uitbreidingsgebieden. Zo is bij Stadshavens Zuid het aandeel sociale huur verhoogd naar 30 procent en zijn in Suikerzijde 250 sociale huurwoningen toegevoegd. Deze woningen moeten het verlies aan sociale huur door wijkvernieuwing in het noorden opvangen.

Maar een ‘harde koppeling’ tussen wijkvernieuwing in het noorden en het eerst bouwen van sociale huur in het zuiden vindt het college niet wenselijk. Volgens het gemeentebestuur bestaat dan het risico dat lopende projecten in het noorden vastlopen. Geen goed idee, aldus het college, want het Rijk kijkt streng mee met deze projecten. Helemaal omdat Den Haag ook voor flink wat financiering zorgt.

‘Woningen opkopen te duur en staat nieuwbouw in de weg’

Het opkopen van bestaande woningen om die toe te voegen aan de sociale huurvoorraad ziet het college niet als structurele oplossing. Volgens het college is dat voor woningcorporaties vaak te duur en gaat het ten koste van nieuwbouw en verduurzaming. Aankoop kan alleen in uitzonderlijke gevallen als het financieel haalbaar is.

Ook over sociale voorzieningen is het college terughoudend. Het wil deze wel evenwichtig spreiden, maar niet op basis van een vaste noord-zuidverdeling. Volgens het college moeten voorzieningen vooral dicht bij de doelgroep komen te liggen.

Wel zegt het college al actief te zoeken naar kansen om sociale huur toe te voegen in wijken en dorpen waar dat nu weinig voorkomt. In Haren wordt gekeken naar meerdere locaties voor woningbouw, waaronder het voormalige Nescio Hotel, het Rode Kruisgebouw en de Biotoop. Ook in Glimmen lopen gesprekken over nieuwe sociale huurwoningen aan de Dennenlaan.