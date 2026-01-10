Woning verwoest door brand in Meerstad

Foto: 112groningen.nl

Een vrijstaande woning aan het Zwaneneiland in Meerstad is zaterdagochtend door brand verwoest. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding kwam rond 09.20 uur binnen, waarna in eerste instantie een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse kwamen. Niet veel later werd opgeschaald naar ‘middelbrand’ en schoot brandweer Harkstede te hulp. “De eerste melding was dat er brand zou woeden in de keuken”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “De bewoners hadden de waterkoker ingeschakeld, waarna op een gegeven moment de stoppen doorsloegen en er rook werd gezien. Achteraf bleek de brand echter te woeden op de eerste verdieping.”

Toen de eerste brandweerlieden arriveerden, is geprobeerd om het vuur met een binnenaanval onder controle te krijgen. “We zagen dat het vuur op dat moment al doorsloeg naar de zolder. Daarop hebben we ons teruggetrokken en het vuur van buitenaf bestreden.” De woordvoerder geeft aan dat het wachten was tot de vlammen door het dak sloegen: “Dit lijkt gek, maar zolang het dak intact is, heeft blussen van buitenaf weinig zin; het dak voert het water dan weg. Rond 11.00 uur konden we het sein ‘brand meester’ geven.”

Sloopwerkzaamheden

Door de brand is de woning zwaar beschadigd en onbewoonbaar geworden. “We laten een kraan komen voor sloopwerkzaamheden. Op het dak liggen zonnepanelen die naar beneden dreigen te vallen. Deze willen we eerst verwijderen, waarna we de laatste resten kunnen afblussen.”

De bewoners konden de woning veilig verlaten; voor hen wordt opvang geregeld. “Stichting Salvage is ingeschakeld om de eerste 24 uur opvang te verzorgen, bijvoorbeeld in een hotel. Dit geeft de bewoners de ruimte om met hun verzekering te overleggen hoe de situatie verder wordt opgelost.”

Over de exacte oorzaak is nog niets bekend, maar de brandweer sluit kortsluiting niet uit. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.