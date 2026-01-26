‘Woensdag ligt er op sommige plekken mogelijk 10 centimeter sneeuw in Groningen’

Foto: Jesse Weijn

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag gaat het in het noorden enige tijd stevig sneeuwen. Het KNMI verwacht dat deze sneeuw woensdagochtend blijft liggen, waardoor op sommige plekken in de provincie een sneeuwdek van tien centimeter vormt.

Volgens het KNMI bestaat de kans dat zich in het noorden op uitgebreide schaal een sneeuwdek van 3-8 cm vormt. Groningen krijgt waarschijnlijk het dikste sneeuwpak, met maximaal tien centimeter op sommige plekken. Doordat de sneeuw blijft liggen, blijft het ook na de sneeuwval nog lange tijd glad. Het KNMI heeft daarom voor woensdagochtend ‘code geel afgegeven’, vanwege kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden en voetpaden.

Ook op deze maandag geldt ‘code geel’ in de provincie, omdat lichte ijzel en neerslag één of twee centimeter sneeuw oplevert. Deze weerswaarschuwing verloopt vooralsnog om 16.00 uur op maandagmiddag.