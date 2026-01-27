“Woensdag tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw, in het weekend aanval van zachtere lucht”

Foto: Joris van Tweel

Het is de komende dagen winters. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat zachtere lucht komend weekend opnieuw een poging ondernemen om tot ons gebied door te dringen.

“Woensdag hebben we in de ochtend te maken met naar het noordoosten wegtrekkende sneeuw gevolgd door droge perioden, al kan het ten oosten van de Stad licht blijven sneeuwen”, vertelt Kamphuis. “Gemiddeld zal er tot vanavond tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw vallen. In de middag breidt de lichte sneeuw vanuit het oosten zich weer westwaarts uit bij een temperatuur rond het vriespunt. De oostenwind is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar donderdag is het droog en bewolkt bij -1 graad.”

“Donderdag is het bewolkt en droog. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. In de nacht ligt de minimumtemperatuur rond de -2 graden.”

“Vrijdag zijn de veranderingen klein. Tijdens het weekend probeert zachtere lucht wederom tot ons gebied door te dringen. Of dit gaat lukken? Of houdt het winterse weer stand? Lees het op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”