“Woensdag sneeuw en sneeuwjacht, komende vrijdag sneeuw en ijzel”

Foto: Britt Gnodde

Het is de komende dagen volop winter. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis moeten we op woensdag rekening houden met sneeuwval en sneeuwjacht. Komende vrijdag is er kans op ijzel.

“Woensdag zijn er periode met lichte tot matige sneeuw en kans op sneeuwjacht”, vertelt Kamphuis. “Sneeuwjacht is sneeuw dat door de wind verplaatst wordt. Dit komt door de vrij krachtige tot krachtige zuidenwind en er zijn windstoten mogelijk tot in windkracht 8 en dat is stormachtig. In de loop van de middag wordt het even droog, daarna volgen nog enkele sneeuwbuien vanaf de Noordzee. De temperatuur komt niet boven het vriespunt en blijft rond de 0 graden steken. In de nacht naar donderdag wordt het droog en verandert er aan de temperatuur niets.”

“Donderdag is het droog en dooit het lichtjes met 1 of 2 graden boven nul. Er is af en toe zon bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar vrijdag gaat het vanuit het zuiden sneeuwen bij minima 0 of een graad onder het vriespunt. Er steekt een matige tot vrij krachtige oostenwind op.”

“Vrijdagochtend naar het noordoosten hebben we te maken met wegtrekkende sneeuw tijdelijk overgaand in lichte regen of ijzel. De temperatuur schommelt een graad boven nul om later op de dag weer te gaan dalen tot rond en in de nacht tot onder het vriespunt. Volgt na de dooiaanval de wraak van de winter? Het zou zomaar eens kunnen! Meer daarover op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 08.50 tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”